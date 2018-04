Kreis Heinsberg - „Kids ‘n‘ Food“: 16 Kitas und Schulen mit von der Partie

Kreis Heinsberg. Das von der AOK initiierte und von unserer Zeitung unterstützte Starke-Kids-Netzwerk mit Landrat Stephan Pusch an der Spitze hatte Kindergärten und Schulen im Kreisgebiet, Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher zur Teilnahme an einer Aktionswoche aufgerufen. Das Motto lautet vom 23. bis 28. April: „Kids ‘n‘ Food“.

Insgesamt 16 Kitas und Schulen sind dem Aufruf gefolgt, haben sich angemeldet und sind in der kommenden Woche mit von der Partie, wenn es um gezielte Aktivitäten zum Thema „Gesunde Ernährung“ geht.

Vera Mobers von der AOK-Regionaldirektion, bei der im Starke-Kids-Netzwerk auch bei der dritten Aktionswoche dieser Art alle Fäden zusammenlaufen, hat allen Teilnehmern gutes Gelingen und viel Erfolg bei ihren Projekten gewünscht. Mobers: „Gesunde Ernährung ist ein für die kindliche Entwicklung immer aktuelles Thema: Die Ernährung liefert die notwendige Energie, die erforderlich ist, um sich zu bewegen, zu spielen und sich darüber hinaus körperlich, motorisch und kognitiv gesund zu entwickeln.“

Mit der Aktionswoche solle die Bedeutung gesunder Ernährung erneut in den Fokus gerückt werden. „Es sind wieder viele tolle Projekte dabei, die Vorbildcharakter haben und ohne großen Aufwand von anderen Einrichtungen übernommen werden könnten. Wir sind schon ganz gespannt auf die Umsetzung.“

Die Vorfreude ist überall groß: So erwartet beispielsweise der Katholische Kindergarten St. Hedwig in Heinsberg sogar Besuch von der Rheinischen Kartoffelkönigin! „Bei uns ist nächste Woche an jedem Tag die Kartoffel los“, berichtete die „Kartoffel­wochenkoordinatorin“ Irene Koppe-Löder.

Die 16 Teilnehmer der Aktionswoche und ihre Projekte: