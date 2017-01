KG Muhrepenn lädt zum Mitfeiern ein Letzte Aktualisierung: 9. Januar 2017, 13:14 Uhr

Gangelt. Mit der Prinzenproklamation am Samstag, 28. Januar, in den Räumen „Zur alten Feuerwehr“ fällt auch in Gangelt der langersehnte Startschuss für die Session. Der neue Prinz und sein Elferrat dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Session freuen.