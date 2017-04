Aufführungen am 6. und 7. Mai in Gangelt

Eintrittskarten für die Aufführungen am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr und Sonntag, 7. Mai, um 18 Uhr in den Gangelter Einrichtungen Katharina Kasper Via Nobis in Gangelt an der Bruchstraße 6 gibt es im Vorverkauf bei den Gangelter Einrichtungen, im Bürger-Service-Center im Heinsberger Kreishaus, bei den Buchhandlungen Fürkötter und Lyne von de Berg in Geilenkirchen, Gollenstede in Heinsberg sowie Wild und Viehhausen in Erkelenz sowie an der Abendkasse. Der Eintritt kostet acht Euro; ermäßigt sechs Euro. Mehr Informationen gibt es auch unter www.kellertheatervhs.de im Internet.