Weitere Aufführung

am 5. Mai in Erkelenz

Wer das VHS-Kellertheater mit Torsten Böhners Comedystück „TV Nonstop“ noch nicht erlebt hat, kann sich noch beim letzten Auftritt des Ensembles mit diesem Stück am kommenden Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Leonhardskapelle in Erkelenz an der Gasthausstraße vergnügen.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei der Katharina Kasper Via Nobis GmbH in Gangelt, im Bürger-Service-Center des Kreishauses in Heinsberg, in den Buchhandlungen de Kleine und Lyne von de Berg (Geilenkirchen), Gollenstede (Heinsberg), Wild und Viehhausen (Erkelenz) sowie an der Abendkasse.