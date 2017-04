„Kein Landwirt will tote Kitze in Grassilage oder Heumahd“ Letzte Aktualisierung: 20. April 2017, 12:39 Uhr

Kreis Heinsberg. Der erste Grasschnitt steht an und für die Landwirte geht es jetzt darum, Maßnahmen zum Schutz von Wildtieren zu ergreifen, berichtete am Donnerstag die Kreisbauernschaft Heinsberg. „Kein Landwirt will tote Kitze in der Grassilage oder in der Heumahd“, betonte Vorsitzender Bernhard Conzen.