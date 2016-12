Kein Geld mehr für Arbeitsgemeinschaft Grenzland Von: disch

Letzte Aktualisierung: 27. Dezember 2016, 15:31 Uhr

Kreis Heinsberg. Seit vielen Jahren arbeiteten in der Arbeitsgemeinschaft Grenzland: Kreis Heinsberg – Limburg niederländische Kommunalverwaltungen und der Kreis Heinsberg zusammen. „In den letzten Jahren haben sich auf niederländischer Seite sowohl in den Verwaltungs- und Gebietsstrukturen als auch in den inhaltlichen Aufgabenstellungen mehrfach starke Veränderungen ergeben“, berichtete Landrat Stephan Pusch im Kreistag.