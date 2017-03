Wanderung mit echten Kriminalgeschichten

Brigitte Geradts-Wimmers bietet ihre Rundwanderung „Selfkänter Grenz- und Schmugglergeschichte(n)“ am Sonntag, 26. März, 13.30 Uhr, an. Die etwa sechs Kilometer lange Strecke führt über deutsches und niederländisches Gebiet, die Wanderung dauert rund drei Stunden. Auf teils verschlungenen Pfaden erwandern die Teilnehmer auch das zwischen Tüddern und Sittard gelegene Naturschutzgebiet „De Schwienswei“ und hören dabei grenzübergreifende Kriminalgeschichten. Treffpunkt ist an der Westzipfelhalle in Tüddern, In der Fummer. Anmeldung bei Brigitte Geradts-Wimmers, Telefon 02455/884.