Kreis Heinsberg - Junge Philharmonie Ukraine Lemberg gastiert in Erkelenz

Kreis Heinsberg. Berühmte Werke von Beethoven, die alle um 1800 entstanden sind, stehen im Mittelpunkt des nächsten Meisterkonzertes, das die Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg am Montag, 19. März, um 20 Uhr veranstaltet. Dann gastiert die Junge Philharmonie Ukraine Lemberg mit dem Dirigenten Georg Mais und dem Pianisten Johannes Nies in der Stadthalle in Erkelenz am Franziskanerplatz.

Neben der Ouvertüre „Die Geschöpfe des Prometheus“ werden das erste Klavierkonzert und die erste Sinfonie zu hören sein.

Die Junge Philharmonie Ukraine aus der ehemaligen habsburgischen Kulturmetropole Lemberg, dem heutigen Lwiv, wurde im Jahr 2002 aus den besten jungen Musikern der Westukraine gegründet. Bald erfolgten internationale Einladungen. So gastierte das Orchester schon in den ersten Jahren nach der Gründung mit großem Erfolg in der Schweiz und machte mit einer ausgedehnten China-Reise auf sich aufmerksam. Heute gehört die Junge Philharmonie Ukraine Lemberg zu den wichtigsten Kulturträgern der Region und wird von Georg Mais geleitet. Großen Erfolg hatte das Orchester auch bei seinen Neujahrskonzerten in Hückelhoven.

Johannes Nies gehört laut Villa Musica „ohne Zweifel zu den herausragenden jungen Pianisten.“ 1998 errang er den ersten Platz beim Wettbewerb des deutschen Tonkünstlerverbandes, es folgten zahlreiche erste Preise bei Jugend musiziert, darunter 2002 der erste Preis auf Bundesebene. Danach führten ihn Solo-Auftritte, Kammerkonzerte und solistische Recitals ins In- und Ausland. So g­astierte er bereits bei namhaften Festivals wie dem Schleswig-Holstein-Musik-Festival oder den Ettlinger Schlossfestspielen.

Eintrittskarten für das VHS-Meisterkonzert sind erhältlich in den Erkelenzer Buchhandlungen Wild (Aachener Straße 10) und Viehausen (Kölner Straße 16) bei der Kultur GmbH in Erkelenz (Franziskanerplatz 11) und im VHS-Gebäude in Heinsberg (Westpromenade 9) sowie an der Abendkasse.