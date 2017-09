Vom Umgang mit Stress und Konflikten

Das „Wir 2“-Training wurde von Prof. Dr. Matthias Franz vom Universitätsklinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf entwickelt. Unter anderem geht es um neue Lösungen für alte Konflikte und um den Umgang mit Stress, Konflikten und dunklen Phasen. Es geht auch um mehr Selbstbewusstsein und stärkere innere Balance.

Wie wichtig das Thema ist, zeigt auch die Tatsache, dass eine Fachtagung zum Thema „Psychisch gesunde Kindheit in gestresster Elternwelt“ am kommenden Mittwoch im Festsaal von Via Nobis schnell ausgebucht war.