Kreis Heinsberg.

Die FDP ist zwar nicht mehr auf Bundes- und Landesebene vertreten, in den Kommunen und Kreisen aber wohl. An den jungen FDP-Politiker Christoph Böhm wandte sich Lukas Kamp mit 14 Jahren, als bei seinem Handballverein die Trainingszeiten in der Halle beschnitten werden sollten. „Richtig Handball spielen konnte man da eh kaum, weil wir die Halle in zwei Felder teilen mussten“, erinnert sich der 23-Jährige an seine ersten politischen Schritte.