Kreis Heinsberg.

Der 48. Internationale Jugendwettbewerb der ­Genossenschaftsbanken hat begonnen: Die Volksbanken und Raiffeisenbanken haben am Mittwoch bei der kreisweiten Auftaktveranstaltung in der Aula der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule in Geilenkirchen vor rund 160 Gästen das neue Wettbewerbsthema mit seinen vielfältigen inhaltlichen Aspekten vorgestellt: „Erfindungen verändern unser Leben“.