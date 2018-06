Kreis Heinsberg.

Die AWO Service gGmbH hatte zum Tag der offenen Tür in die ehemalige Waschkaue am Wasserturm in Übach-Palenberg eingeladen. Die Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen, welche die gemeinnützige GmbH im Auftrag der Agentur für Arbeit realisiert, hatten eine Präsentation der Arbeiten vorbereitet, die sie in sechs verschiedenen Gewerken in Vorbereitung auf einen Ausbildungsplatz erarbeitet hatten.