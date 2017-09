Kreis Heinsberg.

Sehr aktiv war „Jugend aktiv“, der Verein für unabhängige Jugendarbeit im Kreis Heinsberg, in den letzten Wochen. So weilte eine Gruppe Jugendlicher zu einem Gegenbesuch im russischen Arsamas. Und auf dem Zeltplatz „Ruraue“ in Hückelhoven-Brachelen wurden rumänische Jugendliche begrüßt.