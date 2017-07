Jagt den Augenblick: Hamacher zeigt ausgewählte Life-Fotografien

Kreis Heinsberg. Der in Gangelt lebende Fotograf Karl-Heinz Hamacher zeigt noch bis zum 13. August Ausschnitte aus seinem fotografischen Schaffen im Café Samocca in Heinsberg und im Bistro Inclusio in Erkelenz. Der thematische Schwerpunkt liegt auf der Life-Fotografie.

Hier werden Menschen in ihrem Alltag gezeigt; bei der Arbeit, beim Feiern, bei Konzerten und Veranstaltungen oder in vermeintlich unbeobachteten Momenten.

„Die Jagd nach dem Augenblick“ umschreibt er die Quintessenz der gezeigten Bilder. Hier zählt nicht nur irgendein Moment: „Es ist der allererste Moment, der entscheidend ist. Das erste Foto muss sitzen.“ Hat der „Auserwählte“ wahrgenommen, dass er fotografiert wird, ist die Unbefangenheit weg. „Wenn Personen bemerken, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist, reagieren sie unnatürlich.“

Hamachers Erfahrungen haben gezeigt, dass nur sehr wenige Menschen Souveränität und Ausstrahlung besitzen, sich bewusst lenken und unbefangen fotografieren zu lassen. „Passt alles zusammen, kann ich etwas tun, wovon die meisten Menschen nur träumen: Ich kann eine sechzigstel Sekunde lang die Zeit anhalten.“

Dabei hält er es für sehr bedauerlich, dass die klassische Form der Life-Fotografie in Europa kaum noch möglich ist. Menschen reagieren unwirsch bis drohend, wenn man sie ungefragt fotografiert. „Vor Kurzem war ich in Barcelona und wollte mitten in der Nacht in einem Jazzclub voller skurriler Typen Leute fotografieren. Das gab dann sofort Theater und der Abend endete für mich vorzeitig.“

Wesentlich entspannter geht es dagegen in Süd- und Mittelamerika zu. Die meisten der im Samocca gezeigten Bilder sind auf Kuba, in Panama und auf den Bocas del Toro (eine kleine Inselgruppe in der Karibik) entstanden. „Hier zeigte sich wieder einmal, dass es weniger die Fototechnik ist, die man beherrschen muss: die Leute wollen angesprochen und eingebunden werden. Haben sie dann die Kamera vergessen, ist plötzlich alles möglich.“

Das Café Samocca, Hochstraße 19 in Heinsberg, ist Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Das Bistro Inclusio, Südpromenade 3 (Ecke Wilhelmstraße) in Erkelenz, ist montags bis samstags von 9 bis 13.30 Uhr und am Sonntag 9 bis 18 Uhr geöffnet.