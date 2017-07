Kreis Heinsberg.

Wie sich doch die Zeiten ändern. Buhlten vor Jahren nach die Jugendlichen nach dem Schulabschluss darum, mit einer bisweilen stolzen Zahl von Bewerbungen in einem Unternehmen einen Ausbildungsplatz zu ergattern, so reißen sich heutzutage vor allen im Handwerk viele Betriebe geradezu ein Bein aus, um einen geeigneten Bewerber zu finden. Bei den Bäckern in Südwestfalen treibt dies besondere Blüten.