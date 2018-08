Kreis Heinsberg - Instrumentenkarussell dreht sich bei der Kreismusikschule

Kreis Heinsberg. Ab November dreht sich wieder das Instrumentenkarussell der Kreismusikschule Heinsberg in Erkelenz. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren erhalten die Gelegenheit, verschiedene Instrumente intensiv kennenzulernen und auszuprobieren. So sollen sie ihr Lieblingsinstrument finden und anschließend mit dem Instrumentalunterricht starten können.

Es besteht die Möglichkeit, zwischen zwei Instrumenten-Paketen zu wählen. Das erste Paket umfasst die Instrumente Gitarre, Klarinette, Schlagzeug und Violine, das zweite Paket die Instrumente Harfe, Klavier, Violoncello und Querflöte. In Gruppen von fünf bis sieben Kindern stehen für jedes Instrument vier Unterrichtsstunden zur Verfügung. Danach dreht sich das Karussell weiter. Die Kinder sollen ihre Vorlieben bei Tongestaltung und Klangerzeugung entdecken.

Am Ende des Kurses findet ein Beratungsgespräch zur Instrumentenwahl statt. Der Unterricht finder in Erkelenz in der Musikschule samstags am Vormittag statt. Das Karussell startet am 3. November und dreht sich bis 16. März. Infos erteilt die Musikschule unter 02431/5067 oder per E-Mail an ­musikschule@kreis-heinsberg.de.