Kreis Heinsberg - Infos rund ums Thema Psychose bei Treffen in Heinsberg

Kreis Heinsberg. Die Psychoedukations-Gruppe der Fachklinik der Katharina Kasper ViaNobis GmbH in der Psychiatrischen Tagesklinik an der Genneper Straße 2 in Heinsberg trifft sich am Montag, 23. April, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr.

Das Angebot der Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kreis Heinsberg richtet sich an Angehörige von Psychose-Patienten. Im gemeinsamen Gespräch mit Psychotherapeuten, Ärzten und Pflegepersonal der Fachklinik können Fragen wie zum Beispiel „Was ist eine Psychose?“, „Wie kann man helfen?“ oder „Wo findet man Unterstützung?“ beantwortet werden.

Die Mitarbeiter der Fachklinik geben darüber hinaus wichtige Informationen über die verschiedenen Formen und Verläufe von psychotischen Erkrankungen, deren möglichen Ursachen und auch über deren Behandlungsmöglichkeiten. Ein weiteres Ziel ist es, betroffenen Angehörigen den persönlichen Austausch untereinander zu ermöglichen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung richten Interessierte an ViaNobis – Die Fachklinik, Soteria Haus, Telefon 02454/59472 oder soteria@vianobis.de. Die Psychoedukationsgruppe trifft sich jeden vierten Montag im Monat von 18 bis 19.30 Uhr in der Psychiatrischen Tagesklinik der ViaNobis in der Genneper Straße 2 in Heinsberg. Weitere Informationen unter www.vianobis-fachklinik.de.