Kreis Heinsberg - Informationen aus erster Hand über die Kommunalpolitik

Kreis Heinsberg. CDU-MdB Wilfried Oellers hat den Bundesvorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands, Christian Haase, in den Kreis Heinsberg eingeladen.

Am Montag, 9. Juli, findet um 19 Uhr eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Starke Kommunen für ein starkes Land“ in der Doverener Mühle, Dammweg 14 in Doveren, statt. Allen Teilnehmern soll Gelegenheit gegeben werden, mehr über die Kommunalpolitik der CDU zu erfahren und ihre Anliegen an die Politik vorzubringen.