Persönliches zu Sascha Mattern

Sascha Mattern (FW) ist 47-Jahre alt, lebt in Heinsberg, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er arbeitet als Dozent im kaufmännisch-mathematischen Bereich der Erwachsenenbildung in der Stadt Eschweiler. Zuvor studierte er Betriebswirtschaft an der Universität in Gießen mit dem Schwerpunkt Organisation, Marketing und Psychologie. Im Vorfeld hatte Mattern auch noch eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert.