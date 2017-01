Rat an die Imker: „Lasst Euch helfen!“

Im Detail erläuterte Eich den Imkern bei der Informationsveranstaltung in Oberbruch, wie sie die Erkrankung in ihrem Bienenstand selbst erkennen könnten. Mit einer abgewinkelten Pinzette müsse die sechseckige Zelle in der Wabe ­aufgeschoben werden, in der sich nur noch Schleim befinde. Diesen Schleim könne man langsam ­herausziehen.

„Wenn der dann wie Gummi reißt und in die Zelle ­zurückflitzt, dann ist es Faulbrut“, so Eich. Zudem würde der Schleim ­zwischen den Bügeln der Pinzette ebenfalls Fäden spannen. Wichtig sei, bei jedem Verdacht sofort einen Bienensachverständigen hinzuziehen. Weiter erläuterte Eich, wie es möglich sein wird, die erwachsenen Bienenvölker in einem betroffenen Stand zu „sanieren“.

Dazu müssten sie aus dem Stand herausgenommen werden und für drei Tage ohne Futter bleiben. In dieser Zeit könne der Bienenstand gereinigt, mit neuen Wabenträgern versehen und die Bienen wieder in ihre Wohnung einziehen. Wenn mehrere Imker betroffen seien, lohne sich eine gemeinsame Reinigungsaktion. „Lasst Euch helfen“, so sein Rat an die Imker.