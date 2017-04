Kreis Heinsberg.

Seit November ist Helmut Dieser der neue Bischof des Bistums Aachen. Am Samstag, 6. Mai, wird er den ersten Gottesdienst in der Heinsberger Region feiern. Dieser beginnt an diesem Tag um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Lambertus in Erkelenz. Alle Bürger und Kirchenvertreter aus dem Kreis Heinsberg sind zu dieser Messe eingeladen.