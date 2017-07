Im Sterne-Restaurant auf Rädern lautet das Motto: „Kulinarischer Selfkant“

Kreis Heinsberg. Der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Koch Rainer Hensen von der „Residenz“ in Heinsberg-Randerath, wird am Sonntag, 20. August, wieder bei der Selfkantbahn zu Gast sein. Dann verwandelt sich die letzte noch erhaltene schmalspurige Dampfkleinbahn in Nordrhein-Westfalen in ein Sterne-Restaurant auf Rädern.

„Kulinarischer Selfkant“ lautet das Motto, das sich an die Genießer unter den Fahrgästen wendet. Nach dem großen Erfolg in den vergangenen Jahren können sich die Besucher der Selfkantbahn auch in diesem Jahr wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten während einer Fahrt mit der Museumseisenbahn verwöhnen lassen.

Der Spitzenkoch serviert seine eigens für diesen Tag zubereiteten Spezialitäten zum Thema „Biokulinarisches aus deutschen Landen“ in den historischen Dampfzügen der Selfkantbahn.

Die kulinarische Reise mit einem Dampfzug startet um 11.15, 13, 14.40 oder 16.10 Uhr in Gangelt-Schierwaldenrath und führt nach Geilenkirchen-Gillrath und zurück; sie dauert rund eine bis eineinviertel Stunden.

Die Reisenden haben also genug Zeit, die beschauliche Fahrt durch die weite Landschaft des Selfkants in einem Buffetwagen der Selfkantbahn bei erlesenen Speisen zu genießen.

Karten nur im Vorverkauf

Karten für den „Kulinarischen Selfkant“ gibt es nur im Vorverkauf bei diesen Stellen: bei der Selfkantbahn am Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath unter Telefon 02454/6699 oder in der Geschäftsstelle der Interessengemeinschaft Historischer Schienenverkehr in Aachen unter Telefon 0241/82369 sowie per E-Mail an info@selfkantbahn.de.

Weil die Nachfrage groß und die Zahl der Plätze begrenzt ist, wird eine rechtzeitige Kartenbestellung empfohlen.

Die Karten eignen sich laut Selfkantbahn übrigens auch als originelles Geschenk, mit dem man sowohl Eisenbahnfans als auch Liebhabern kulinarischer Genüsse eine Freude machen kann.

Auskünfte erteilt die Selfkantbahn unter Telefon 0241/82369 (Geschäftsstelle Aachen) oder 02454/6699 (Bahnhof Schierwaldenrath) sowie per E-Mail an info@selfkantbahn.de.