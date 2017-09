IHK ehrt „sehr gute“ Azubis aus dem Kreis Heinsberg

Stolberg/Aachen/Kreis Heinsberg. Insgesamt 236 Auszubildende und damit acht Prozent aller 2954 Kandidaten im Kammerbezirk Aachen haben ihre Prüfung mit der Note 1 abgeschlossen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Aachen hat jetzt die 150 Prüflinge aus dem kaufmännischen und die 86 aus dem gewerblich-technischen Bereich bei einer Feierstunde im Stolberger Industriemuseum Zinkhütter Hof für diese Leistung geehrt.

33 aller „sehr Guten“ kommen aus dem Kreis Heinsberg.

„In Zeiten des voranschreitenden Akademisierungstrends sind die Betriebe unserer Region auf der Suche nach dual ausgebildeten Fachkräften“, erklärte IHK-Vizepräsident Wolfgang Mainz. Einen entsprechend hohen Stellenwert habe deshalb auch das kürzlich von der Kammer ins Leben gerufene Projekt der „Ausbildungsbotschafter“.

Dabei gehen junge Menschen aus den Betrieben an die Schulen des IHK-Bezirks und erzählen den Schülern von ihrem Ausbildungsalltag. Derzeit sind 140 solcher Botschafter in der Region unterwegs und werben in den Schulklassen für zahlreiche Berufsbilder der dualen Ausbildung.

Den zu ihrem Ausbildungsende ausscheidenden Botschaftern dankte Mainz für ihr ehrenamtliches Engagement: „Sie haben vielen Schülern in einer entscheidenden Zeit wichtige Denkanstöße gegeben und ihnen gezeigt, dass eine Ausbildung die gleichen Karrierechancen wie ein Studium bieten kann“, so der IHK-Vizepräsident.

Abschließend bedankte sich Mainz bei den Ausbildern, Betrieben und Lehrern, welche die Prüflinge durch „ihr hohes Maß an Fachwissen und ihr pädagogisches Einfühlungsvermögen“ unterstützt und motiviert hätten. Das sind die 33 Top-Azubis und ihre Ausbildungsbetriebe aus dem Kreis Heinsberg:

Sinan Albayrak, Kaufmann im Einzelhandel (Aldi, Erkelenz)

Büsra Alkan, Kauffrau im Einzelhandel (Aldi, Geilenkirchen)

Anna Bajew, Kauffrau im Einzelhandel (Sanitätshaus Jansen, Erkelenz)

Radoslaw Barszcz, Zerspanungsmechaniker (Interroll Trommelmotoren, Hückelhoven)

Marvin Bunke, Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik (Berufsbildungszentrum Kolping-Bildungswerk, Heinsberg)

Sezgin Cevat Civak, Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik (Schlafhorst, Übach-Palenberg)

Stefanie Driessen, Kauffrau im Einzelhandel (Aldi, Tüddern)

Kelly Ernst, Kauffrau im Einzelhandel (Aldi, Waldfeucht)

Florian Faßbender, Verkäufer (Viehausen, Erkelenz)

Tim Felten, Kaufmann für Büromanagement (PSM Nature Power Service & Management, Erkelenz)

Natascha Franken, Kauffrau im Einzelhandel (Rossmann, Hückelhoven)

Hilmi Gök, Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik (Schlafhorst, Übach-Palenberg)

Joanne Görgemanns, Kauffrau im Einzelhandel (Aldi, Heinsberg)

Cedric Heinrichs, Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik (Berufsbildungszentrum Kolping-Bildungswerk, Heinsberg)

Carina Heuter, Verkäuferin (Lidl, Heinsberg)

Sven Hühner, Kaufmann im Einzelhandel (Küppers, Erkelenz)

Behiye Islak, Maschinen- und Anlagenführerin (AGC Glass Germany, Wegberg)

Markus Jasiczek, Zerspanungsmechaniker (Schlafhorst, Übach-Palenberg)

Dennis Kaiser, Kaufmann für Büromanagement (Katharina Kasper Via Nobis, Gangelt)

Leonard Krumholz, Fachkraft für Metalltechnik, Fachrichtung Montagetechnik (Berufsbildungszentrum Kolping-Bildungswerk, Heinsberg)

Patrik Kulawik, Kaufmann im Einzelhandel (Verbrauchermarkt Endt Lojewski, Wegberg)

Coskun Kuz, Kaufmann im Einzelhandel (Aldi, Gangelt)

Lukas Lankes, Mathematisch-technischer Softwareentwickler, CSB-System (Geilenkirchen)

Florina Musa, Verkäuferin (Lidl, Wegberg)

Jan Naujoks, Zerspanungsmechaniker (Schaaf, Erkelenz)

Max Panin, Kaufmann im Einzelhandel (Fliesenfachmarkt Kaulen, Wassenberg)

Janine Peter, Verkäuferin (Rewe Steininger, Wassenberg)

Sascha Peters, Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Großhandel (Eisenjansen, Geilenkirchen)

Eva Rüttgers, Verkäuferin (Rewe Arndt, Wegberg)

Niklas Schlesiger, Verkäufer (Aldi, Waldfeucht)

Nils Schlicher, Mathematisch-technischer Softwareentwickler (CSB-System, Geilenkirchen)

Stacy-Ann Schuster, Kauffrau im Einzelhandel (Netto, Gangelt)

Eda Sener, Kauffrau im Einzelhandel (Deichmann, Geilenkirchen)