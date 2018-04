Kreis Heinsberg - „Hurra, wir lieben noch!“: Comedians in Hückelhoven

Kreis Heinsberg. Im Rahmen der Reihe „Hückelhoven macht Kultur“ gastieren die beiden erfolgreichen Comedians Margie Kinsky und Bill Mockridge erstmals als Duo in Hückelhoven.

Mit dem Programm „Hurra, wir lieben noch!“ sind sie am Mittwoch, 11. April, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Aula des Gymnasiums zu erleben. Präsentiert wird die Veranstaltung von der Stadt in Zusammenarbeit mit Rurtal-Produktion und McDonald’s ­Hückelhoven.

Kinsky und Mockridge sind nicht nur erfolgreiche Comedians, Schauspieler und Buchautoren, sondern auch seit 33 Jahren ein glückliches Paar mit sechs Söhnen. Einer davon – Luke Mockridge – dürfte vor allen den jüngeren Comedy-Freunden ein Begriff sein.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich in den Servicestellen des Zeitungsverlages, im Stadtbüro Hückelhoven, telefonisch unter Telefon 02431/1718 sowie online unter www.rurtal-produktion.de.