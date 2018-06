Kreis Heinsberg - Höchste Quote im Wohnungsbau in ganz NRW

Kreis Heinsberg. Im Jahr 2017 haben die nordrhein-westfälischen Bauämter 48.307 Wohnungen (einschließlich Umbaumaßnahmen) als fertiggestellt gemeldet. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als amtliche Statistikstelle des Landes am Freitag mitteilte, waren das 2,4 Prozent mehr als im Jahr 2016.

Für den Kreis Heinsberg meldeten die Landesstatistiker die Zahl von 1386 im Jahr 2017 fertiggestellten Wohnungen. Dies waren 26,2 Prozent mehr als im Jahr 2016, als 1098 neue Wohnungen im Kreis verzeichnet worden waren.

Im Kreis Heinsberg entstanden im vergangenen Jahr 571 Wohnungen in neuen Einfamilienhäusern, 166 in Zweifamilienhäusern und 510 in Mehrfamilienhäusern. Hinzu kamen 139 neue Wohnungen durch Um- oder Ausbau.

Bezieht man die Zahl der fertiggestellten Wohnungen (ohne Wohnheime) auf die Einwohnerzahl, so ergibt sich für das Jahr 2017 im Landesdurchschnitt eine „Wohnungsbauquote“ von 25,2 fertiggestellten Wohnungen je 10.000 Einwohner.

Die höchste dieser Fertigstellungsquoten in ganz Nordrhein-Westfalen wies der Kreis Heinsberg auf: mit 53,3 Prozent; gefolgt von Warendorf (52,7 Prozent) und Coesfeld (49,5 Prozent). Die niedrigsten Quoten landesweit ergaben sich für die Stadt Wuppertal (5,7 Prozent), den Ennepe-Ruhr-Kreis (6,7 Prozent) und den Märkischen Kreis (7,6 Prozent).