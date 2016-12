Auch ärztlicher Notdienst an den Feiertagen

Die niedergelassenen Ärzte versorgen ihre Patienten auch an den bevorstehenden Feiertagen. Darauf wies die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hin.

Wer an Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen oder Silvester und Neujahr ein akutes gesundheitliches Problem habe, könne den ambulanten Notdienst nutzen. An vielen Orten – so auch in Heinsberg, Erkelenz und Geilenkirchen – würden Notdienstpraxen als Anlaufstellen dienen.

Die Informationen zu den Notdienstpraxen im Kreis Heinsberg ­veröffentlicht unsere Zeitung in der Rubrik „Notdienste“.