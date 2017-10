Kreis Heinsberg.

Probieren und informieren, spielen und Spaß haben ist angesagt: Um 11 Uhr startet am Sonntag, 8. Oktober, das Herbstfest in der Naturschutzstation Haus Wildenrath in Wegberg-Wildenrath, Naturparkweg 2. Bis 17 Uhr erleben die Besucher auf dem Gelände rund um den 300 Jahre alten fränkischen Hof inmitten des Naturschutzgebietes im Quellgebiet des Schaagbaches ein buntes Programm für Jung und Alt.