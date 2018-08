Hückelhoven - Helfer des THW Hückelhoven setzen Waggon zurück auf die Schienen

Hückelhoven. Der Einsatz auf Bahnanlagen ist auch für das THW eine Herausforderung. Hierfür werden Helfer an der THW-Bundesschule speziell geschult und können dann ihr Wissen an die Einheiten weitergeben.

Am vergangenen Wochenende trainierten die Helfer des Ortsverbandes Hückelhoven das sogenannte Aufgleisen eines entgleisten Kesselwaggons. „Nach der ersten Einweisung über Gefahren an der Bahnanlage und Aufgaben des Notfallmanagers der Deutschen Bahn ging es an das Sichern, die Besonderheiten und an die Kennzeichnung von Gleisfahrzeugen“, teilte das THW Hückelhoven mit.

Aber nicht nur das Sichern eines solchen Waggons, sondern das Anheben von vielen Tonnen schweren Gleiswaggons stellt an die Helfer große Anforderungen, da die auftretenden Lasten sicher übertragen werden müssen und erst danach die Last in ihre Ausgangslage bewegt werden kann.

Rollende Unterkonstruktion

„Da im Ortsverband Hückelhoven das Abstützsystem Holz vorhanden ist, steht hierfür genügend tragfähiges Baumaterial, Keile und Unterbaumaterial zur Verfügung, um diese Arbeiten durchzuführen“, so das THW. Die Helfer bauten eine rollende Unterkonstruktion, hoben den entgleisten Waggon auf die Unterkonstruktion, verzogen den Waggon auf die Gleise und gleisten den Waggon wieder auf die Schienen.

Der Zugführer Ben Kochs war höchst erfreut, wie seine Helfer diese ungewohnte Aufgabe bewältigten.

Informationen zum THW auch im Netz: www.thw-hueckelhoven.de

Neue Helfer sind beim THW stets willkommen. Wer Lust hat, beim THW Hückelhoven mitzumachen, kann sich bei Michael Andres, Ortsbeauftragter des Ortsverbandes Hückelhoven, 01778439841 oder m.andres@thw-hueckelhoven.de, melden.