Viel hat sich getan, seit im Juni 1991 – 50 Jahre nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion – Vertreter der Evangelischen Kirche im Rheinland zum ersten Mal als Zeichen der Versöhnung in die damals besonders stark betroffene Region und Stadt Pskow in Russland reisten. Vor allem geistig und mehrfach behinderten Menschen wollte die Initiative evangelischer Christen helfen, da diese zu den extrem Benachteiligten in der russischen Gesellschaft gehörten.