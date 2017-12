Kreis Heinsberg - Heinsberger Weihnachtszirkus bis zum 7. Januar in der Kreisstadt

Kreis Heinsberg.

Wer den Heinsberger Weihnachtszirkus miterleben möchte, hat dazu noch bis zum 7. Januar Gelegenheit. Auf dem Festplatz in der Kreisstadt an der Schafhausener Straße hat der Zirkus seine Zelte aufgeschlagen. Dort fand am Freitag die Premierenvorstellung statt.