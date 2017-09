Zweite Ausgabe von „Heins – das Magazin“

Druckfrisch präsentiert wurde am Mittwoch die zweite Ausgabe von „Heins – Das Magazin über das Heinsberger Land“. Schwerpunkt diesmal: Wandern in der Region. In den nächsten Tagen wird das Magazin, das aufgrund der hohen Nachfrage nach der im Mai veröffentlichten Erstausgabe diesmal in erhöhter Auflage von 8000 Exemplaren erscheint, an viele Beherbergungsbetriebe, Restaurants und Ausflugslokale im Kreis geliefert und liegt dort, ebenso wie bei Kommunen im Kreisgebiet, zur kostenlosen Mitnahme bereit, erklärte die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG).