„Gute Form 2017“: Saskia Erken gewinnt Wettbewerb der Tischler-Innung

Kreis Heinsberg.

Bei der Tischler-Innung Heinsberg stand in diesem Monat nicht nur die Lossprechungsfeier auf dem Terminkalender, sondern auch die Ausstellung zum Wettbewerb „Die Gute Form – Tischler gestalten ihr Gesellenstück“. Die Gesellenstücke konnten in den Räumen von Haus Spiess in Erkelenz besichtigt werden.