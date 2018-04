Kreis Heinsberg - Grüne wollen das Thema Erntehelfer angehen

Kreis Heinsberg. Die Spargel- und Erdbeersaison steht vor der Tür. Und damit sind in unserer Region auch wieder viele Saisonarbeiterinnen und -arbeiter zu sehen, die dafür sorgen, dass diese leckeren regionalen Produkte frisch auf unseren Tellern landen.

Sie werden meist in alten Bussen zu den Feldern unserer Region gebracht, um schnell die empfindlichen Früchte und Gemüse zu ernten. Woher diese vielen Menschen kommen, wo sie sind, wenn sie nicht Spargel stechen oder Erdbeeren pflücken, das weiß kaum jemand. Noch seltener erfährt man von den Schwierigkeiten, denen die oft aus Südosteuropa kommenden Leute ausgesetzt sind.

Bei einem Informationsabend zu diesem Thema, zu dem die Kreistagsfraktion der Grünen einlädt, geht es am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr im Hotel am Park in Hückelhoven auch um weitere Fragen: Wer ist zuständig, wenn in den Unterbringungen der Saisonarbeiter etwas im Argen liegt? Wie sieht es mit der Hygiene aus? Ist der Schutz von Frauen vor Übergriffen gewährleistet? Wer kümmert sich um die korrekten Arbeitspapiere? Wer kontrolliert, ob der auch für Saisonarbeitskräfte vorgeschriebene gesetzliche Mindestlohn eingehalten wird?

Parteiübergreifend

Die Grünen im Kreistag waren im vorigen Jahr auf einen konkreten Einzelfall angesprochen worden. „Es zeigte sich aber schon bei den allerersten Recherchen, wie kompliziert die ganze Lage ist“, so die Fraktion, die das Thema auch in die Arbeitsgemeinschaft der Frauen im Kreistag herangetragen hat. „Wir waren und sehr schnell uns über die Parteigrenzen hinweg einig, dass wir das Thema angehen wollen.“

Beim Informationsabend am 19. April in Hückelhoven werden auf dem Podium Fachleute aus der Landwirtschaft und den Gewerkschaften sowie ein Experte für soziale Fragen die vielfältigen Aspekte des Themenbereichs ansprechen. Die Probleme, die rund um das Thema Arbeitsmigration auftreten können, sollen öffentlich diskutiert werden.

Auf dem Podium sitzen Johannes Eschweiler, Vorstand AMOS eG und Pastoralreferent für Arbeitnehmer- und Betriebsseelsorge, Catalina Guia von der Organisation „Arbeit und Leben“, DGB/VHS e.V., Susanne Arnoldts-Gerigkhausen, Landwirtin aus Wassenberg, und Peter Lièvre, Landwirt aus Lövenich.