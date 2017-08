Nordic-Walking-Kurswird ins Leben gerufen

Nach diesem Lehrgang folgt der vierte Streich, hier kann man sich schon unter der E-Mailadresse transferium@gmx.de.

In der Waldschänke Süsterseel trafen sich nun die Teilnehmer des zweiten Computerkurses. Sie blicken auf einen schönen Lehrgang zurück und dankten den Initiatoren des einstigen Kümmer-Netzwerkes. Im Lehrgang war auch die einstige Stimmungskanone in der fünften Jahreszeit, Karl-Heinz Koken aus Tüddern, dabei, der noch einmal in die Bütt stieg und alle zum Lachen brachte.

Als neue Senioren-Aktivität, die sich aus weiteren Anregungen und Anfragen der Teilnehmer ergab, soll ein Nordic-Walking-Kurs ins Leben gerufen werden. Hierfür werden Mitstreiter gesucht, die sich unter Telefon 02454/1221 oder transferium@gmx.de melden können. (agsb)