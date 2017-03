Kreis Heinsberg.

„Freundschaft ist ... bunt!“ So lautete das Thema bei der 47. Auflage des Internationalen Jugendwettbewerbs der Volksbanken und Raiffeisenbanken, der auch in diesem Jahr im Kreis Heinsberg wieder eine große Resonanz fand: 4727 Bilder wurden eingereicht. Damit war die Beteiligung fast so hoch wie im Vorjahr (4942).