SPD-Politiker Norbert Spinrath: „Wechsel“ vom Bundestag in den Kreistag

Norbert Spinrath, der von 2013 bis 2017 Mitglied des Bundestages war und dort als europapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion agierte, aber bei der Wahl im September den erneuten Sprung ins Parlament auf seinem Listenplatz 23 der SPD in NRW verpasste, ist als „Koppelkandidat“ der Nachrücker für das am Neujahrstag im Alter von 64 Jahren gestorbene Kreistagsmitglied Hans-Jürgen Wilhelm Plein aus Geilenkirchen.

Spinrath, der als SPD-Kreisvorsitzender bereits beratendes Mitglied im Vorstand der SPD-Kreistagsfraktion war und versuchte, diese Aufgabe, „soweit es möglich war“, wahrzunehmen, freut sich darauf, nun tiefer in die Kreiskommunalpolitk einzusteigen, wenngleich die Umstände, unter denen dies geschehe, „bestürzend“ seien. Mit Jürgen Plein habe die SPD „einen sehr, sehr engagierten Menschen“ verloren. Spinrath sieht sein eigenes Tätigkeitsfeld in der Kreispolitik vor allem im Ausschuss für Gesundheit und Soziales. Beruflich wird er zum 1. März als Polizeibeamter in den Landesdienst zurückkehren. Zu Gerüchten, er könnte 2020 nächster Bürgermeisterkandidat der SPD in Geilenkirchen werden, sagte er auf Nachfrage, das habe er zwar auch gehört, aber: „Das ist noch so lange hin. Es sind noch keine Gespräche geführt ­worden.“

Auch in der CDU-Fraktion im Kreistag gibt es neue Gesichter: Frank Thies (Erkelenz) und Siegfried Przibylla (Erkelenz) sind zum Jahreswechsel ausgeschieden. Nachrücker sind laut Bekanntmachung des Kreises Leonard Lausberg (Heinsberg) und Achim Wilms (Erkelenz). (disch)