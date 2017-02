Grenzland-Ausfahrt: 130 Kilometer durch die Region

Kreis Heinsberg. Die populäre Tour der Oldtimer-Interessengemeinschaft Grenzland mit Start und Ziel in Erkelenz und einer rund 130 Kilometer langen Fahrt durch den Kreis Heinsberg soll am Sonntag, 3. September, ihre 18. Auflage erleben. Dies kündigte jetzt Organisator Winfried Peters an. Gefahren wird wieder um den Großen Preis der Dekra.

Als Medienpartner präsentiert wie in früheren Jahren unsere Zeitung die mobile Großveranstaltung, die vor Ort in Erkelenz moderiert wird von Regionalredakteur Dieter Schuhmachers. Nach der 2010 erfolgten Umstellung vom jährlichen Turnus auf ­einen Zwei-Jahres-Rhythmus wäre die 18. Auflage eigentlich 2016 angesagt gewesen, doch sie konnte aus verschiedenen Gründen nicht stattfinden.

Mit der Umbenennung – von Internationale Grenzland-Rallye in Internationale Grenzland-Ausfahrt – will der Veranstalter deutlich machen, dass es sich dieser Tour der betagten Fahrzeuge eben nicht um Motorsport handelt und entsprechend auch kein hohes Tempo gefragt ist. Vielmehr geht es – wie schon in der Vergangenheit – darum, mit Hilfe von Kartenausschnitten und „Chinesenzeichen“ die Strecke zu finden, knifflige ­Aufgaben zu lösen und einige Prüfungen zu absolvieren. Dabei liegt die Richtdurchschnittsgeschwindigkeit bei 30 km/h.

Starten dürfen bei dieser Tour Automobile bis Baujahr 1985. Die Fahrzeuge müssen der Straßenverkehrsordnung entsprechen, zugelassen und ordnungsgemäß versichert sein. Aus organisatorischen Gründen wird um frühzeitige Nennung gebeten, denn das Platzangebot und das Konzept lassen nur rund 120 Fahrzeuge zu.

Der Gesamtsieger erhält den Pokal der Dekra-Prüfstelle Erkelenz. Für alle Sieger und Platzierten bis zum dritten Rang in einer Wertungsklasse gibt es Pokale. Ehrenpreise werden ausgelobt für das älteste teilnehmende Fahrzeug sowie für den ältesten und für den jüngsten Fahrer. Den Sonderpokal für das schönste teilnehmende Fahrzeug, das von einer Jury im Concours d‘Elegance ermittelt wird, stiftet unsere Zeitung.

Von frühmorgens um 7.45 Uhr, wenn die ersten Teilnehmer eintreffen, bis zur Sieger­ehrung um 18 Uhr wird sich am 3. September auf dem Markt in Erkelenz alles um Oldtimer drehen. Die Startflagge wird der Schirmherr, Bürgermeister Peter Jansen, um 9.30 Uhr senken. Danach rollen die Fahrzeuge im Minuten­abstand auf die Strecke. Gegen 14.15 Uhr wird die erste Zielankunft erwartet. Die Planungen für das Programm in der Mittagszeit laufen noch.