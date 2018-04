Kreis_heinsberg - Graffiti-Künstler in der Oberbrucher Don-Bosco-Schule zu Gast

Kreis_heinsberg.

Andreas Valiotis ist Diplom-­Designer. Sein Hobby ist die Graffiti-Kunst. Diese Liebe zum legalen Sprühen brachte er in einem Workshop Schülern der Don-Bosco-Schule in Heinsberg-Oberbruch nahe. Dies ist der zweite Standort der in Gangelt ansässigen Mercator-Schule.