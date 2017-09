Goldenes Pflegeherz für Tom Gerhardt

Kreis Heinsberg. Der Verbund „Starke Partner – Pflegenetz im Kreis Heinsberg“ verleiht zum vierten Mal das Goldene Pflegeherz als Zeichen der Anerkennung und Würdigung an Menschen, die sich in der Pflege engagieren. Weitere Preisträger werden gesucht.

Wer gehört zu den „Starken Partnern“ im Kreis? Dem Verbund „Starke Partner – Pflegenetz“ im Kreis Heinsberg sind diese Einrichtungen angeschlossen: Alten- und Pflegeheim Marien­kloster in Dremmen, Altenheim St. Josef in Übach-Palenberg, Katharina-­Kasper-Heim der ­ViaNobis GmbH in Gangelt, ­Lambertus gGmbH in ­Hückelhoven und St. Josef in Selfkant-Höngen, Waldenrath, Erkelenz, Heinsberg, Oberbruch und Wegberg sowie ­Caritasverband für die Region Heinsberg.

Die Verleihung des Pflegeherzens – eine runde Nadel in Silber mit Goldauflage mit dem abstrahierten Motive zweier Menschen in Form eines Herzens – findet am Freitag, 3. November, in der Christuskirche in Heinsberg an der Erzbischof-Philipp-Straße statt. Sie beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend werden die Goldenen Pflegeherzen verliehen.

Als prominenter Vertreter zählt der Komiker und Schauspieler Tom Gerhardt – bekannt vor allem als „Hausmeister Krause“ – zu den zu Ehrenden. In seiner großen Rollenvielfalt stehe Tom Gerhardt für Jung und Alt. Die generationenübergreifende Zusammenarbeit liege ihm besonders am Herzen. Und ihm gehe es insbesondere auch um Mitgefühl pflegebedürftigen Menschen gegenüber, hieß es zur Begründung für diese Ehrung.

Weitere Preisträger werden noch gesucht. Aufgerufen sind deshalb alle, die jemanden kennen, der sich in besonderem Maße für die Pflege verdient gemacht hat und mit dem Pflegeherz ausgezeichnet werden soll. Dies können Ehrenamtliche, professionell Pflegende und Angehörige, die beispielsweise einen älteren Menschen oder ein behindertes Kind pflegen, oder auch Bewohner einer Alteneinrichtung, die sich ehrenamtlich um zu pflegende Mitbewohner kümmern, sein.

Der Verbund „Starke Partner“ wies darauf hin, dass die pflegenden Angehörigen der größte Pflegedienst bundesweit seien. Täglich eingebunden in der Pflege leisteten sie eine anstrengende wie aufreibende Arbeit. Deshalb gehöre ihnen jede mögliche Anerkennung. Ebenso denjenigen Menschen, die sich für den Beruf der Pflege entschieden hätten. Sie alle leisteten eine wichtige Aufgabe und einen wertvollen Dienst für und an der Gesellschaft.

Aus diesem Grund sollen wieder stellvertretend für alle Pflegenden einige Pflegende aus dem Kreis Heinsberg geehrt und mit dem Goldenen Pflegeherzen ausgezeichnet werden. Vorschläge können entweder online auf der Internetseite des Pflegenetz-Verbundes unter www.starke-partner-hs.de abgegeben oder schriftlich beim Caritasverband für die Region Heinsberg (Gangolfusstraße 32, 52525 Heinsberg) eingereicht werden.

Diese Angaben sollten die Bewerbungen enthalten: Wer wird vorgeschlagen? Da sollten Anschrift und Geburtsdatum nicht fehlen. Warum wird der Kandidat vorgeschlagen? Wichtig sind eine kurze Begründung und die Angabe, in welchem Bereich der Kandidat tätig ist (privat, dienstlich oder ehrenamtlich) und seit wann er die Tätigkeit ausübt. Zu beachten ist, dass der Kandidat mit der Bewerbung einverstanden ist. Zudem sollte noch erklärt werden, ob der Einreicher des Vorschlags bereit wäre, eine kurze Laudatio auf den Kandidaten zu halten. Wichtig sind auch Angaben zur Person des Vorschlagenden. Einsendeschluss ist am 30. September.