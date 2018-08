Wassenberg/Wegberg.

Wenn am kommenden Donnerstag, 9. August, um 19.30 Uhr die Goldene Schlemmer-Ente von der Stadt Wassenberg und unserer Zeitung bei der offiziellen Eröffnung des viertägigen Schlemmer-Marktes Rhein-Maas auf dem Wassenberger Roßtorplatz an Höhner-Frontmann und Kochbuch­autor Hennig Krautmacher verliehen wird, dann kommt die Auszeichnung auch diesmal wieder aus der Wegberger Goldschmiede Simons in die Nachbarstadt „geflogen“.