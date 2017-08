Selfkant / Geraardsbergen.

Mit der Auszeichnung eines prominenten Gesamtsiegers ist am Sonntag im belgischen Geraardsbergen die Binck Bank Tour der Radrennprofis zu Ende gegangen: Als Erstplatzierter trug sich Tom Dumoulin (26) in die ­Ehrenliste ­dieser Niederlande-­Belgien-Rundfahrt ein, die am Freitag wieder einen kurzen Abstecher nach Deutschland unternommen und dabei gleich dreimal Selfkant-Hillensberg passiert hatte.