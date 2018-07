Gesamtschule Gangelt-Selfkant: Oberstufe startet nächstes Schuljahr Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2018, 06:18 Uhr

Gangelt/Selfkant. Die Gesamtschule Gangelt-Selfkant verabschiedet am Freitag, 6. Juli, um 16.30 Uhr mit einer Feierstunde in der Aula am Standort Gangelt („Haus der Jugendlichen“) Mercatorstraße 25, die erste Jahrgangsstufe mit den Abschlüssen in der Sekundarstufen I.