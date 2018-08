Geilenkirchen - Gericht verurteilt Mann wegen besonders schweren Diebstahls

Geilenkirchen.

Das Geilenkirchener Schöffengericht hat einen 34-jährigen Mann wegen zwei Fällen von besonders schwerem Diebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu neun Monaten Haft verurteilt. Saif Ali K. hatte eingeräumt, im Herbst 2017 in ein Versicherungsbüro in Eschweiler sowie im Februar 2018 in eine Heinsberger Bäckerei eingestiegen zu sein.