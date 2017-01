Gemälde im Museumscafé

Kreis Heinsberg. Eine Ausstellung mit Gemälden von Erika Giegla und Marlen Krings läuft bis 19. Februar im Museumscafé Samocca der Lebenshilfe in Heinsberg an der Hochstraße.

Giegla zeigt lichtdurchflutete Bilder mit architektonischen Motiven, Krings hat sich in ihren fotorealistischen Arbeiten mit der Urkraft der Bäume beschäftigt. Das Café ist von dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Arbeiten der Künstlerinnen sind vom 23. Februar bis 10. März im ersten Stock des Lebenshilfe-Centers in Oberbruch an der Richard-Wagner-Straße zu sehen.