Geldautomat im Selfkant gesprengt: Keine Beute

Selfkant. Die Serie der Geldautomaten-Sprengungen geht weiter: In der Nacht zum Freitag schlugen die Täter auf dem Parkplatz eines großen Einkaufszentrums in Selfkant-Tüddern zu, auf dem ein kleines Selbstbedienungscenter einer Bank steht.

Sie drangen in das kleine Gebäude an der Straße In der Fummer ein und sprengten gegen 2.30 Uhr den darin aufgestellten Geldautomaten. Dabei wurden der Automat und das Gebäude erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter kein Bargeld. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452/920-0, zu wenden.