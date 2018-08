Gangelt - Gefahr für Autofahrer beseitigt

Gangelt.

Nach der langen Hitzeperiode sorgten die Regenschauer in unserer Region am Donnerstag für eine deutliche Abkühlung. Gleichzeitig war die Abkühlung jedoch auch mit Gewitter und mit teils starken Windböen verbunden, so dass Kräfte der Gangelter Feuerwehr am Donnerstag um 18.55 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz ausrücken musste.