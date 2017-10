Preis für hevorragende Studienleistungen

Die Otto-Junker-Stiftung fördert an der RWTH zahlreiche Forschungs- und Infrastrukturprojekte in den Bereichen Metallurgie und Werkstofftechnik sowie in der Elektrotechnik.

Der Preis der Stiftung ist mit 2500 Euro dotiert und wird jährlich an vier Absolventen der beiden genannten Fakultäten vergeben.

Voraussetzungen sind neben dem Studium in Regelstudienzeit mit herausragenden Noten in allen Fächern und der Abschlussarbeit die Relevanz der Abschlussarbeit für aktuelle fachliche Fragen und die „Gesamtpersönlichkeit“, die durch einen Fachprofessor beurteilt wird.