Fußball: Umstellungen in Rath-Anhoven, Verletztenmisere beim Junk-Team Letzte Aktualisierung: 6. Oktober 2017, 11:47 Uhr

Kreis Heinsberg. Bei Viktoria Rath-Anhoven haben die Trainer Mario Schmitz und Andre Kreuels die Weichen auf die Rückkehr in die Kreisliga C gestellt. Das Team führt derzeit die Tabelle der Kreisliga D 1 an.