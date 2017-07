Fünfte Runde im Blitzschach-Grand-Prix wurde absolviert

Kreis Heinsberg. Die fünfte Runde im Blitzschach-Grand-Prix der Kreissparkasse Heinsberg wurde in Geilenkirchen absolviert. In der Meisterklasse gewann Jürgen Federau (Digo Help Geilenkirchen) vor André Kienitz (Schachfreunde Erkelenz) und Wolfgang de Cauter (Schachfreunde Heinsberg).

Trotz Abwesenheit in dieser Runde führt Mark Meyers (Schachfreunde Heinsberg) die Gesamtwertung vor seinem Vereinskameraden Wolfgang de Cauter und nun Jürgen Federau an. In der Hauptklasse konnte sich Marcel Singh (Schachfreunde Geilenkirchen) mit seinem vierten Tagessieg zugleich auch schon vorzeitig den Gesamtsieg der Hauptklasse sichern.

Hinter ihm folgte Helmut Machat (Schachfreunde Heinsberg) mit Tagesplatz und nun auch Gesamtplatz zwei. In der Allgemeinklasse lieferte sich die Spitze erneut ein sehr enges Rennen: Den Tagessieg holte sich Marco Barbaric (SVG Übach-Palenberg) vor Rolf Kep­stein (SF Erkelenz) und vor den beiden Jugendlichen der Schachfreunde Heinsberg, Paul Schelhorn und Leah de Cauter, die wiederum nun in dieser Reihenfolge an der Spitze der Gesamtwertung liegen. Kepstein hat aber auf Platz zwei gleichgezogen.

Gleich drei Jugendliche von den Schachfreunde Erkelenz liegen in der Gesamtwertung der Einsteigerklasse weiterhin vorn: Luca Dohr vor Lukas Biebighäuser und Caspar Brosch. In der fünften Runde jedoch konnte sich Kirill Kronewald (Schachfreunde Geilenkirchen) hinter Luca Dohr zumindest in der Tageswertung auf Platz zwei schieben.

Die sechste Runde wird am Samstag, 5. August, 15 Uhr, bei den Schachfreunden Heinsberg im Vereinsheim im Nebengebäude der Festhalle in Oberbruch ausgetragen. Eingeladen sind Vereinsspieler, aber auch Hobbyspieler, die ihren Wohnsitz im Kreis Heinsberg haben.