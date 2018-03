Hückelhoven - Frontalzusammenstoß im Schnee: 24-Jährige schwer verletzt

Hückelhoven. Bei einem Unfall in Hückelhoven ist am Samstagmorgen eine 24-Jährige schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Hückelhoven ist am Samstagmorgen eine 24-Jährige schwer verletzt worden. Die Mönchengladbacherin war gegen 8.50 Uhr auf der Bundestraße 57 in Richtung Körrenzig unterwegs, als sie in Höhe Rurich in einer Linkskurve auf der schneeglatten Fahrbahn auf die Gegenspur geriet und dort frontal mit dem Auto eines entgegenkommenden 47-Jährigen aus Linnich zusammenstieß.

Die 24-Jährige musste mit schweren Verletzung in einem Rettungshubschrauber ins Aachener Klinikum gebracht werden. Der 47-Jährige konnte mit leichten Verletzungen im Krankenhaus Linnich behandelt werden.